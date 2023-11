Alberi ancora sotto esame. Al via studio di valutazione. Riguarderà 3.500 piante

Meglio aver paura che toccarle, recita il detto. A maggior ragione quando di mezzo c’è l’incolumità pubblica e la sicurezza diventa una priorità assoluta. C’è questo ragionamento dietro la decisione del Comune di passare al setaccio gli alberi presenti in parchi e aree verdi pubbliche, zone che attualmente ospitano 3.507 piante (l’aggiornamento risale allo scorso giugno). Decisione che consiste nell’aver affidato uno studio di valutazione supplementare sulla stabilità degli alberi in seguito ai tremendi fortunali che hanno funestato il territorio pietrasantino dal 29 ottobre al 6 novembre. Lo studio costerà quasi 25mila euro ed è stato affidato pochi giorni fa alla “Arbor lab di Emiliano Sanfilippo“ con sede a Livorno. Il maltempo, sotto forma di piogge intense, vento forte e mareggiate, aveva interessato le alberature cittadine, soprattutto lungo strade ad alta densità di traffico e nei giardini e parchi pubblici. In certi casi, come sul viale Apua, con tanto di piante o grossi rami stramazzate al suolo, per fortuna senza danni a persone o cose. In molti altri casi invece c’era stata solo una “strage“ di rami. Fenomeno che in ogni modo ha reso necessario correre ai ripari per garantire la massima tranquillità possibile sia in termini di sicurezza stradale che di fruibilità degli spazi pubblici.

Tornando al viale Apua, il maxi intervento di potatura, che ha riguardato circa 210 alberi, è entrato nelle fasi conclusive. Meteo permettendo, il tratto compreso tra via Unità d’Italia e via I Maggio resterà chiuso al transito (auto, mezzi a due ruote e pedoni) ancora fino a venerdì. Divieto che aveva suscitato tante proteste e disagi nelle strade alternative limitrofe, letteralmente intasate e prese d’assalto tanto da convincere la polizia municipale a istituire una serie di sensi unici. Tutto risolto, quindi? Macché: molti residenti del viale Apua sono arrabbiati per i giri chilometrici che sono costretti a percorrere a causa, ad esempio, del senso unico di un solo tratto di via Fiumetto. Tra 48 ore però dovrebbe essere tutto finito. Nel frattempo nel tratto del viale compreso tra via I Maggio e l’Aurelia, senza drastiche interferenze sulla circolazione, è in corso la rimozione delle 7-8 ciocche rimaste interrate dai precedenti abbattimenti. Seguirà l’arrivo di nuovi alberi, di cui 50 già acquistati.