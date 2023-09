Alberghi, il piatto piange. Più chiusure che aperture

Undici hotel chiusi, soltanto uno aperto ex novo e tre ristrutturati. Il trend dell’ultimo decennio, per le strutture ricettive della Marina, fornisce una bilancia che pende verso la bandiera bianca issata dagli operatori. Di fronte a questo campanello d’allarme la richiesta della categoria è una sola: potenziare la promozione, meglio ancora se in sinergia con i comuni limitrofi. Anche perché gli hotel ogni anno garantiscono al Comune circa 400mila euro dalla tassa di soggiorno, il cui impiego non è però molto chiaro.

"Non sappiamo dove finiscono queste somme – dice Marco Marcucci, presidente di Federalberghi Marina di Pietrasanta – e per farci un’idea vorremmo visionare il resoconto. I dati sulla stagione 2023 li avremo a ottobre, ma a naso da noi c’è stato un calo del 15%". Il discorso scivola poi sulle tante chiusure: "Chi ha smesso prima del Covid è perché non andava avanti per motivi finanzianziari. Evidentemente non c’era la possibilità di reinvestire perché sono finiti fuori mercato, più problemi di altra natura come la mancanza di un ricambio in ambito familiare e le spese di manutenzione, che incidono al pari dei tassi bancari. Il Comune dovrebbe venirci incontro a livello di tasse: fino a qualche anno fa chi apriva tutto l’anno aveva degli sgravi fiscali come incentivo. Andrebbero ripristinati". Marcucci propone quindi la sua ricetta: "In Versilia manca una promozione che valorizzi la nostra zona a livello nazionale, con pubblicità mirate. Bisognerebbe investirci incaricando una ditta specializzata, magari con il contributo di istituzioni come la Regione".

d.m.