Albergatori, rinnovato il direttivo L’allarme del nuovo presidente "Non si trovano più lavoratori"

di Daniele Masseglia

La quasi totalità delle 111 strutture ricettive pietrasantine, pari all’80-90%, aprirà le porte in questo ’ponte’ pasquale dando il via alla bella stagione. Ma con il solito cruccio: manca personale. Sarà questa una delle principali sfide di Marco Marcucci, titolare dell’aparthotel “Verdeluna“ di Tonfano ed eletto pochi giorni fa presidente della Federalberghi Marina di Pietrasanta dopo i due mandati consecutivi di Corrado Lazzotti. Classe ’56 e pietrasantino doc, appartiene a una famiglia di commercianti. I nonni materni nel ’38 avviarono un alimentari in via Mazzini, con Marcucci che affiancò la sorella Daniela dal ’98 – dopo la morte del padre, il mitico “Tagliarino“ – al 2005. Ma già nel 1987 era diventato legale rappresentante dell’allora hotel “Shady“, poi diventato “Verdeluna“ nel 2002.

Pronto per questa sfida?

"Sono contento: è una bella e grossa responsabilità, dovrò rappresentare ben 111 strutture, per un totale di circa 2mila posti di lavoro, ognuna con i suoi problemi. Uno, però, è condiviso da tutti: trovare personale".

È così complicato?

"La situazione è drammatica, forse con l’annunciata riduzione del reddito di cittadinanza la domanda aumenterà. So di un giovane che qua a Marina ha rifiutato un contratto da 1.400 euro per 6 ore. Oltre al reddito di cittadinanza, la scusa più gettonata è non voler rinunciare alla vita privata. L’anno scorso alcuni colleghi sono stati costretti a sopperire a questa carenza svolgendo loro quelle mansioni".

Il Covid non vi ha aiutato.

"Durante l’emergenza 20-25 strutture hanno chiuso i battenti a causa dell’assenza di turisti, cosa che ha reso impossibile pagare l’affitto e altre spese. Agli aparthotel è andata meglio perché i clienti si sono sentiti più sicuri rispetto al rischio assembramento nelle sale da pranzo".

Due o tre obiettivi?

"Seguire l’esempio della Romagna, dove sanno fare squadra muovendosi tutti insieme, ad esempio contrattando gli acquisti con i fornitori. Bisogna poi aumentare la sinergia con le nostre colline, promuovendo visite guidate insieme a società e agriturismi con ’pacchetti’ convenienti per loro e i nostri clienti. Idem attivando mini crociere scontate dalla mattina alla sera. Va incrementata la promozione del territorio tramite il sito Pietrasanta Incanta e rafforzata la sinergia con balneari e commercianti, che contatterò a breve".