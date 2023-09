Albergatori infuriati "Toscana Promozione dove spende i soldi? La Romagna fa meglio"

Un agosto al di sotto delle aspettative – ma in linea con il calo registrato su base nazionale – e un futuro incerto, sospeso tra il carovita che erode la possibilità di spesa delle famiglie e una promozione che non dà i frutti sperati. Gli albergatori versiliesi, nella prima stagione post Covid, hanno riscoperto antiche difficoltà: quelle di una Versilia attrattiva al di sotto delle sue reali potenzialità, cui si sommano i costi di gestione sempre più alti (con le camere rincarate del 6%, come l’inflazione, assicurano gli albergatori).

"Siamo in attesa dei numeri ufficiali di agosto – spiega la presidente degli albergatori di Lido Maria Bracciotti – ma confrontandoci tra gli operatori, abbiamo collezionato delle idee. In effetti, il calo del 10-15 per cento che sta emergendo a livello nazionale,è probabile che lo sentiremo anche in Versilia. Forse a luglio le cose sono andate un pochino meglio, ma agosto è stato al di sotto delle aspettative e per settembre è presto per esprimersi".

Passata la pandemia, esaurita la vacanza di vicinato, sono tornati i vecchi problemi. "Dobbiamo riflettere sui numeri della nostra promozione – continua Bracciotti – a partire da Toscana Promozione: quanto denaro viene investito? Come? È molto importante capirlo, e dai dati che abbiamo sembra che non siano numeri sufficienti: o comunque, non siamo in linea con altre regioni, ad esempio l’Emilia-Romagna, che investe tanto sui circuiti internazionali con ottimi risultati in termini di presenze degli stranieri".

Il problema fa il paio con una clientela italiana che ha sempre meno possibilità: "Soggiorni più brevi, mordi e fuggi e più vacanze strette nei tempi delle ferie. D’altronde, i mutui sono aumentati, il carovita incombe e bisogna fare i conti a fine mese. Anche se bisogna sottolineare che i nostri amici tedeschi, francesi o austriaci convivono con problemi analoghi. In Versilia, si tratta piuttosto di allungare la stagione, trovare motivazioni di viaggio che vadano oltre la stagione balneare. Mi viene in mente il congressuale: con i posti letto che abbiamo e la nostra posizione baricentrica, potremmo intercettare flussi importanti". Se ne parlava negli anni ’90...

Numeri analoghi si riscontrano a Viareggio. "Settembre sembra partito benino – commenta la presidente di FederAlberghi Sandra Lupori –; purtroppo però veniamo da un crollo negli ultimi giorni d’agosto. Gli stranieri ci permettono di lavorare, e per chi la ospita, c’è un po’ di clientela business. Ma siamo in calo: su agosto, si stima un 15 per cento in meno rispetto allo scorso anno. Si poteva mettere in conto? Sì e no: è comunque il mese classico delle vacanze degli italiani, che tuttavia hanno fatto soggiorni veramente brevi. Il budget è limitato e chi poteva spendere ha usufruito del libera tutti, con viaggi all’estero, lunghi e lontani. In questa fase – conclude Lupori – sugli italiani grava l’apertura delle scuole che blocca le famiglie. Confidiamo negli stranieri che hanno già salvato questa stagione".

Daniele Mannocchi