Al villino Puccini la visita guidata per i soci Aci

Tornano le visite guidate al Villino Puccini di Viareggio riservate ai soci Aci. Sabato, grazie alla collaborazione tra l’Automobile Club Lucca e la Fondazione Giacomo Puccini Lucca, i soci Aci potranno immergersi nella suggestiva atmosfera dell’ultima dimora del grande Maestro lucchese: il Villino che si trova al Marco Polo, tra la Pineta e la Passeggiata. Una dimora che evoca melodie e sinfonie, le cui stanze hanno accolto il genio e il talento di Giacomo Puccini, ispirando la storia di Turandot e Calaf. Sono proprio queste stanze ad aver visto Puccini scrivere alcune delle arie più famose ed emozionanti di sempre, custodendole ed evocandole in eterno nella mente e nel cuore dei visitatori.

La collaborazione tra l’Aci e la Fondazione Giacomo Puccini Lucca guarda anche al biennio di Celebrazioni Pucciniane (1924-1926) con l’obiettivo di celebrare il genio e le opere del Maestro lucchese e creare occasioni di arricchimento per i soci Aci. Le visite si svolgeranno al Villino di Via Buonarroti dalle 15 alle 18: quattro i turni previsti per gruppi da 25 persone. La prenotazione è obbligatoria: per riservare il proprio posto è possibile inviare una mail a [email protected] o chiamare il numero 0583.1900379.