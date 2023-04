Al via la Visita Pastorale nelle parrocchie

VIAREGGIO

Da venerdì 6 ottobre 2023 a domenica 4 ottobre 2026: tanto durerà la Visita pastorale che l’arcivescovo Paolo Giulietti compirà nelle 33 comunità parrocchiali e le due Chiese nella città di Lucca e Viareggio, secondo la suddivisione voluta dal Sinodo negli anni ’90. Ad annunciarlo mercoledì scorso lo stesso monsignor Giulietti nel corso della messa crismale, celebrata mercoledì santo, in cattedrale. I consigli presbiterale e pastorale diocesani si sono incontrati diverse volte negli ultimi mesi per progettare la Visita pastorale che, se non ci fosse stata la pandemia, nelle intenzioni dell’Arcivescovo sarebbe iniziata molto prima. Il Direttorio Pastorale dei Vescovi spiega che "la Visita pastorale è una delle forme con le quali il vescovo mantiene i contatti personali con il clero e con gli altri membri del popolo di Dio per conoscerli, esortarli alla fede e alla vita cristiana, per vedere con i propri occhi, nella loro concreta efficienza, le strutture e gli strumenti destinati al servizio pastorale". Pertanto ha commentato monsingnor Giulietti: "La visita sarà un’esperienza di Chiesa, occasione di rinnovato incontro con Cristo nella comunità dei fratelli, radunata attorno al pastore. Niente a che vedere con logiche di “riorganizzazione aziendale”, poco consone alla natura e alla missione del popolo di Dio. Spero che tutti riconoscano e interpretino questo evento come speciale espressione della vicinanza di Cristo, che continua a rendersi presente nella Chiesa mediante gli apostoli e i loro successori. La visita pastorale è destinata anche ad accompagnare le comunità e le persone nei momenti di riforma, quando c’è bisogno di confronto, discernimento e correzione fraterna".