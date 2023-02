Al via la gara per i lavori alla piscina Le offerte entro venticinque giorni

Uffici comunali al lavoro per il progetto di riqualificazione della piscina comunale ’Frati’ del capoluogo. Il Comune ha avviato le procedure di gara per gli attesi lavori sull’impianto, che si appresta a diventare un polo d’eccellenza soprattutto per quanto riguarda il nuoto paralimpico. L’iter burocratico sarà seguito dalla provincia di Lucca in qualità di stazione unica appaltante e il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato in 25 giorni: tempi ristretti, dunque, ma in linea con i lavori finanziati tramite il Pnrr come, appunto, la piscina comunale, per la quale l’amministrazione ha ottenuto, proprio in ambito Pnrr, 3 milioni e 762 mila euro.

Il progetto prevede l’aumento delle corsie, da sei a a otto, servizi igienici, una nuova pavimentazione e nuovi infissi, l’ampliamento dei locali spogliatoi, un ascensore per rendere fruibili anche le tribune e un nuovo impianto fotovoltaico per rendere la piscina sempre più efficiente anche dal punto di vista energetico. Inoltre, si conta di realizzare nuovi parcheggi esterni per persone con disabilità. Il progetto ha avuto il placet anche della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico per le opportunità che verrebbero date agli atleti con disabilità. La base d’asta per la partecipazione alla gara è di 2.678.282,71 euro al netto dell’Iva e degli oneri previdenziali.

RedViar