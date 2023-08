Al via anche due equipaggi femminili a Forte dei Marmi: Palio dei Bagni

Hanno fatto en plein gli organizzatori del Comune di Forte dei Marmi e dell’Unione Proprietari Bagni per la trentunesima edizione del Palio dei Bagni, ormai storica manifestazione che da più di settanta anni vede mettersi in competizione sportiva i bagnini del Forte. “Siamo molto felici della grande partecipazione di questa edizione – afferma Alberto Mattugini, consigliere delegato allo Sport – che conta ben venti equipaggi iscritti, numero record che poi è anche il numero massimo di partecipanti ammesso dal regolamento. Il Palio è una manifestazione della tradizione fortemarmina che vuole essere non solo un evento sportivo ma un momento di aggregazione di tutto il paese. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione: lo staff del Palio, la giuria, l’ufficio sport e tutti gli uffici comunali, le associazioni del territorio e l’ufficio locale marittimo che opera con grande serietà e professionalità”.

In occasione della gara in piazza Cardini, dalle 9 alle 12.30, sarà presente uno stand della Guardia Costiera dove verranno distribuite delle brochure informative sulle attività istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera. Inoltre potranno essere ammirati dei modellini in scala delle unità navali del Corpo. I modellini sono di proprietà del modellista navale Michele Vanni che sarà presente allo stand. I modellini saranno poi posizionati nella vasca di piazza Navari dove Vanni li mostrerà nelle evoluzioni nautiche.