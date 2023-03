Al vernissage anche un gruppo di studenti del liceo scientifico

Gli studenti del Liceo scientifico Barsanti e Matteucci in trasferta al Vittoriale di Gardone Riviera, in occasione della manifestazione Tende alla bellezza e orna il mondo per il centosessantesimo anniversario dannunziano. Per l’occasione è stata allestita la mostra Lorenzo Viani Gabriele D’annunzio l’eterna inquietudine , dove i capolavori del pittore viareggino sono stati esposti al Vittoriale, grazie alla collaborazione con il Gamc di Viareggio. Si tratta di una mostra che vuole celebrare il forte legame tra i due artisti, la loro arte, la loro vita ed anche la Versilia.

Così da Palazzo civico è arrivato l’invito per gli studenti del Barsanti e Matteucci, accolto subito con entusiasmo dalla dirigente scolastica Silvia Barbara Gori.

Ecco i nomi degli alunni che hanno preso parte all’evento: Margherita Zucchelli della classe 5D, Rebecca Dati e Viola D’Ascoli della 5B, Giacomo Baldi della 5H e Raul Giorgi della 5G.

E.P.