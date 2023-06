Dopo il grande successo della prima edizione, si inaugura, domani alle 17.30, al Club Nautico Versilia a Viareggio, il secondo ciclo di incontri "Al timone della mia vita finanziaria". Un percorso di consapevolezza finanziaria dedicato alle donne, organizzato da FIDAPA BPW Versilia da un’idea di Sabrina de Ranieri, consulente finanziario e socia dell’associazione.

"Con Vita di Bordo, questo il titolo del primo incontro – racconta Sabrina de Ranieri – evidenzieremo l’importanza della conoscenza delle regole nei rapporti finanziari".

Seguirà, venerdì 7 luglio “Si stramba o si va di bolina?“, occasione per definire il tema delle necessarie competenze utili per affrontare la naturale variabilità dei mercati finanziari. Venerdì 1 settembre il terzo incontro “Vi presento lo Skipper”, avrà come obiettivo l’analisi delle caratteristiche , competenze e ruoli che qualificano la figura professionale del consulente finanziario.

Chiude il ciclo “Ho perso la bussola!” in programma sabato 7 ottobre presso il Museo della Marineria di Viareggio: "analizzeremo le nostre emozioni, come influenzano le nostre scelte, anche in ambito finanziario", conclude de Ranieri. "Il ciclo di incontri – spiega la presidente della sezione versiliese Fidapa Adele Marra – è pensato nell’ambito del tema nazionale Fidapa".