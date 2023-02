Al Teatro Comunale Un Metodo per la Vita

Oggi alle 11.30 Il Teatro Comunale alza il sipario su uno spettacolo, con patrocinio del Comune, di particolare impatto “Un Metodo per la Vita“ promosso da due organizzazioni Danzarte Versilia e Cecchetti Ballet Evolution. L’evento racconta la vita del maestro Enrico Cecchetti con esibizioni di danza del corpo di ballo di Ateneo Danza Forlì. Lo spettacolo è in onore e presenza di Franco De Vita e Raymond Lukens, grandi maestri che negli anni 80 e 90 avevano la scuola a Pietrasanta, prima di volare in America. Lo spettacolo è gratuito con pergamena per tutti di lode del Comune. Pièce scritta e interpretata da Sacha Trapletti, con cenni storici storici di Stefania Sansavini e regia di Federica Rosanò.