Al Principe ci sono i big Santanchè e Sgarbi ospiti agli "Incontri" Si parlerà di attualità

Il ciclo degli "Incontri del Principe" entra nel vivo con due ospiti piccanti: la ministra del turismo Daniela Santanchè e il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi. Entrambi saranno intervistato dall’inviato del "Giornale" Stefano Zurlo al Grand Hotel Principe di Piemonte (ingresso libero). I talk inizieranno alle 21,30.

Nello specifico, l’incontro con Santanchè riguarderà un tema che tocca Viareggio e la Versilia molto da vicino, quello del turismo. In particolare, si analizzeranno le prospettive economiche del settore si proverà a ’misurare la febbre’ a un comparto che ha vissuto e sta vivendo anni difficili, prima con le restrizioni del Covìd, poi con la guerra e l’inflazione.

Ma Santanchè non è soltanto un ministro: è prima di tutto un’imprenditrice – che ha tra le sue attività lo stabilimento balneare Twiga – finita al centro della bufera per alcune inchieste giornalistiche relative al suo lavoro. Proprio sulla scorta di quanto emerso nel dibattito pubblico, il sindacato Asia Viareggio ha annunciato una mobilitazione contro il ministro, chiamando a raccolta "i lavoratori, i precari e gli sfruttati" per contestare l’operato di "questa imprenditrice che a tempo perso fa il ministro del turismo".

Domani, invece, dovrebbe essere più tranquillo l’incontro con il vulcanico Vittorio Sgarbi. Critico d’arte e attualmente sindaco di Arpino, con lui il dibattito della giornata si articolerà sulle forme e le iniziative da coltivare per valorizzare al meglio il patrimonio artistico italiano.

RedViar