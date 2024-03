Al “Manzoni“. Bruzzone e Allam sul palcoscenico

Dopo una partenza col botto, va avanti con nomi di spicco il cartellone di eventi, inizio alle 21,15, al Teatro Manzoni dell’’associazione culturale Meglio di Ieri. Caccia alla prenotazione per Matteo Gracis lunedì 15 aprile autore bestseller che con oltre 600 mila follower sulle piattaforme social è figura di spicco nel panorama dell’informazione indipendente. Sabato 20 aprile Roberta Bruzzone (foto) psicologa forense e criminologa investigativa propone una conferenza teatrale sulle problematiche attuali. Sabato 27 aprile Magdi Cristiano Allam musulmano per 56 anni ha creduto in un “islam moderato” fino alla condanna a morte dei terroristi islamici e di sedicenti “musulmani moderati”. Dal 2003 vive sotto scorta. Nel 2008 si è convertito al cristianesimo. Ha ricevuto il battesimo da Papa Benedetto XVI. Autore di 17 libri su islam, immigrazione, crisi delle civiltà. Venerdì 3 maggio documentario “Non è andato tutto bene”. Sabato 11 sul palco Giorgio Bianchi fotoreporter, giornalista e documentarista; sabato 18 maggio Sandro Torella è protagonista dello spettacolo su Shakespeare che racconta la storia dell’autore di Stratford-upon-Avon e degli scritti tra i quali spiccano i monologhi tratti da l’Amleto, il Mercante di Venezia, Riccardo III e altri testi memorabili. Il 31 maggio Andrea Tosatto con Politically scorrect proporrà fatti di cronaca, attualità e politica osservati con occhio irriverente e umorismo dissacrante. "Andiamo avanti con entusiasmo – dice presidente Daniel Griva, presidente di Meglio di ieri – per il riscontro di spettatori con serate da tutto esaurito". Prevendita e info al 333.8095928 (anche whatsapp).