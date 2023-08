Al Gran Teatro Cala il sipario sulla Bohème

Cala il sipario anche per La Bohème stasera per l’ultima rappresentazione della stagione 2023 del titolo che ha inaugurato il 69° Festival Puccini.

Si tratta di uno dei titoli d’opera in testa alla classifica delle opere più rappresentate al mondo, il capolavoro in cui Mimi è la struggente vittima della sorte, che la fa vivere povera, sola, malata, innamorata infelice e che muore tragicamente di tisi. Al Festival Puccini, La Bohème si conferma sempre tra i titoli più apprezzati e vedrà in scena la bravissima Claudia Pavone nei panni di Mimì e Rodolfo interpretato da Oreste Cosimo che si consuma tra l’entusiasmo, le ambizioni, gli amori e le delusioni di un gruppo di giovani artisti. Lo spettacolo porta la firma nelle scene di Christophe Ouvrard e nella regia dello di Christophe Gayral. Alla bellissima storia di amicizia si aggiunge l’emozionante storia d’amore tra Mimì, Claudia Pavone e Rodolfo che culmina con la morte di Mimì. I costumi sono firmati da Tiziano Musetti, da un’idea di Edoardo Russo. Sul podio Manlio Benzi guiderà l’Orchestra e il Coro del Festival Puccini. Il disegno luci è firmato da Peter Van Praet, completano il cast Benoit Angelo Nardinocchi, Alcindoro Alessandro Ceccarini, Parpignol Marco Montagna, il sergente dei doganieri Francesco Auriemma. I movimenti coreografici sono di Angelo Smimmo, anche assistente alla regia, con Lorenzo Massimo Mucci. Sound designer Luca Bimbi. Il Coro del Festival Puccini è istruito da Roberto Ardigò, il Coro delle voci bianche del Festival Puccini è diretto da Viviana Apicella.

Per qualsiasi informazione o per prenotare contattare la biglietteria del Festival al numero 0584 359322 o visitare il sito www.puccinifestival.it