Al Fanatiko di Viareggio: altra proroga per la musica

È arrivata una seconda proroga per il Fanatiko, che dunque potrà continuare con il programma dei concerti fino al 27 agosto. E in questi dieci giorni saranno svolti ulteriori accertamenti per stabilire se le misure di contenimento dell’impatto acustico messe in atto dal locale della Passeggiata – dopo lo stop ai live imposto a fine luglio con un’ordinanza dal Comune scaturita dei controlli fonometrici svolti a seguito

dell’esposto presentato da alcuni cittadini – permettano di coniugare l’esigenza di creare intrattenimento per i clienti con quella del riposo per i residenti del Lungomare. Un equilibrio difficile da trovare, ma non impossibile. E infatti il Fanatiko, gestito dall’ex calciatore Alessandro Pierini e tra i locali più frequentati della città, in questi giorni ha messo in atto una serie di “opere di bonifica acustica“ per ritrovare la giusta armonia, e dunque ha previsto un complessivo abbassamento dei volumi dell’impianto fonico, l’installazione di una nuova schermitura in plexiglas per attenuare l’eco della batteria, ha orientato le casse acustiche verso il mare affinché le onde sonore non si infrangessero sui palazzi e ha scelto di far suonare soltanto gruppi dotati di batteria e strumenti a regolazione elettroacustica per poter tenere sotto controllo i decibel. Al termine dei dieci giorni il Fanatiko dovrà consegnare all’ufficio del settore edilizia privata e politiche ambientale e turistiche un approfondimento delle documentazione.