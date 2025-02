Al Cro è tempo di elezioni per la "XII Agosto". In pole position c’è anche il presidente in carica Conti

Stavolta per l’associazione "XII Agosto" di Valdicastello non dovrebbero esserci intoppi. Dopo il flop delle elezioni 2024, rinviate in quanto si candidò una sola persona, all’appuntamento in agenda al Cro oggi (dalle 15 alle 19) e domani (dalle 9 alle 12) si presenteranno 13 candidati su un massimo di 11 preferenze, numeri in teoria sufficienti per formare il direttivo che resterà in carica fino al 2030. Le elezioni saranno precedute, oggi dalle 15 alle 16, dalla relazione del direttivo uscente, inclusa la presentazione del bilancio. Tra i 13 candidati figura anche il presidente uscente Alessandro Conti, che ha finito il suo primo mandato: gli altri sono Mirco Bertelli, Corrado Bigoni, Ferdinando Buratti, Sergio Carmagnini, Riccardo Cavallaro, Stefano Celeri, Pierpaolo Del Frate, Benedetta Lencioni, Gabriele Leonardi, Maria Clara Nardini, Alessandro Pardini e Luigi Pelliccioni.