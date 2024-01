Al Comunale ll conto è servito. Due atti comici

Domenica alle 16.30, al Teatro Vittoria Manzoni va in scena “Il Conto è servito” con i Neuroni in Fuga. Una commedia in due atti della regista romana Sara Vannelli che ha visto recitare per lo stesso copione attori teatrali come Nino Formicola e Riccardo Tedeschi. Stavolta, sul palco, la compagnia viareggina Neuroni in fuga.

Metti una sera a cena: un politico ambizioso, un premio Nobel per la pace, una psicologa confusa, una bigotta rifatta, una colf straniera e obesa, una social dipendente con un fratello sessuomane... il menù non può che essere esilarante! Uno spettacolo comico dal ritmo crescente che mette alla gogna le dinamiche di potere e ipocrisia che contraddistinguono la nostra società, caratterizzata da un eccesso di mezzi di comunicazione che generano soltanto incomunicabilità. Nell’atmosfera noir della notte di Halloween, a colpi di dolcetti e scherzetti, il reale e l’assurdo si scontreranno per sovrapporsi, culminando in una guerra di paradossi dove non si comprende più il confine tra realtà e finzione. “Il Conto è servito” porta sul palco uno spaccato della società contemporanea affidando il gioco dei paradossi ai Neuroni in Fuga, compagnia amatoriale diretta da Emanuela Corfini. Sul palco Davide De Nisco, Riccardo Iacopini, Angela Piaggesi, Giuditta Naldi, Nicoletta Giannecchini, Sara Barsaglini, Diego Venturini, Alessio Trombi. Suoni e luci a cura di Andrea Baratti e Marco Lemmetti. Suggeritore Duccio Checchi. Assistente di scena Simonetta Giorgi. Posto unico non numerato 10 euro. Prevendita da Foto Corfini a Viareggio. Acquisto possibile anche a Teatro la sera dello spettacolo.