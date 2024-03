Al Comunale “Il Giuocatore”. Carlo Goldoni

Il carosello di spettacoli della stagione di prosa della Fondazione Versiliana, consulemte Massimo Martini e collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo prosegue ancora una volta con il tutto esaurito al Teatro Comunale “Cesare Galeotti”. Si contano sulle dita di una sola mano i biglietti rimasti per la nuova produzione de “Il Giuocatore” testo di Carlo Goldoni, adattamento e regia di Roberto Valerio (foto) che ha debuttato una settimana fa e che sarà in scena domani alle 21. Protagonista il cast con Alessandro Averone, Mimosa Campironi, Alvia Reale, Nicola Rignanese, Massimo Grigò, Davide Lorino, Roberta Rosignoli e Mario Valiani. I biglietti rimasti in vendita su TicketOne e alla biglietteria del teatro aperta oggi 17 - 19 domani dalle 17 fino a inizio spettacolo. La commedia è uno studio di caratteri, tratteggiati con brio e precisione, ritratto di una società tra vizi e virtù. Goldoni si era proposto il compito di rappresentare un “teatro esemplare” che “svegliasse” dalla fascinazione del gioco. Parlava per esperienza personale: aveva sperimentato su se stesso le gravi conseguenze di questo affannoso piacere: il gioco. Al centro della commedia Florindo divorato dalla passione per il gioco perde tutto: soldi, amicizie, l’amore della promessa sposa Rosaura, che ama sinceramente, e non esita a promettere di sposare la vecchia e ricca Gandolfa per avere i soldi per giocare. Musica dal vivo, ballo e canzoni interpretate arricchiscono la commedia regalando allo spettatore uno spettacolo complesso e variegato in cui l’arte antica di Goldoni incontra il contemporaneo.