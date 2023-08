Al Club Nautico Cultura, musica e solidarietà

Cultura e musica al Club Nautico Versilia dove oggi alle 17.30 Alessandro Giusfredi, critico musicale e scrittore fiorentino, presenta l’ultimo lavoro dal titolo “Schubert: una vita di carta“. La presentazione, supportata dalla Commissione Eventi del CNV, è accompagnata da brani musicali eseguiti dagli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado Marco Polo- Viani , l’Istituto comprensivo che riunisce in una stessa organizzazione scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo grado, vicine fra loro come collocazione sul territorio. Alessandro Giusfredi devolve il ricavato della vendita del libro alla scuola secondaria di 1°Marco Polo- Viani per sostenere la sezione musicale. Con questo appuntamento proseguono le iniziative con le quali il Club Nautico Versilia, punto di riferimento per il territorio, si impegna con passione, professionalità e attenzione verso le giovani generazioni non solo dal punto di vista sportivo: oltre ad aver istituito le borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti, il CNV, che mesi scorsi ha organizzato una serie di incontri riservati ai giovani, grazie alla sinergia con il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina, dal 2016 ha realizzato la Scuola Vela Valentin Mankin che si propone non solo di far nascere nuovi campioni della Vela di domani, ma anche di essere un volano per il turismo versiliese e di promuovere lo sport velico tra i giovanissimi insegnando loro l’amore e il rispetto verso il mare, il lago e il territorio. L’ospite di oggi Alessandro Giusfredi, 85 anni, alterna da sempre le sue passioni di critico musicale e scrittore: oggi compie un gesto di solidarietà donado l’incasso a sostegno della sezione musicale dell’istituto.