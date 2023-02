Al Circolo “Il Fienile“ Mascherine D’Oro

Inclusione, condivisione, felicità, folklore, sono le colonne portanti dell’evento artistico “Mascherine D’Oro“ organizzato dall’associazione “Agape ODV“ oggi alle 16 al Fienile. Le bambine e i bambini, età inferiore a 14 anni, sono i protagonisti che portano in scena la tradizione artistica del Carnevale. Un messaggio che Agape ha portato anche nelle scuole. L’evento è condotto da Sara Santucci, presidente di Agape e volto del Carnevale. Due opinionisti : “Ondona“interpretata da Antonella Ciardiello e la “Storia del Carnevale“ personificata da Loris Marchi. Come sigla “Centocinquanta“. A allietare l’evento ospiti, sketch esilaranti e merenda per tutti i bambini.