Al bagno dei vip In scena la solidarietà

Solidarietà sotto le stelle e sotto gli ombrelloni in una notte di agosto. La spiaggia dei vip diventa il luogo della solidarietà. Si intitola “Serata sotto le stelle“ l’evento organizzato per l’8 agosto alle 19 al Bagno Alle Boe, gestito da Roberto Santini. La spiaggia diventa il palcoscenico di un gesto di generosità e inclusione nei confonti dell’Associazione Autismo Apuania Aps, presidente Roberto Marrai, medico. L’associazione è impegnata nello sviluppo dei progetti destinati a persone con autismo. L’incasso della serata, che ha un’offerta mimima di 30 euro, sarà donato all’associazione. Prenotazioni al 366-5981170 o 347-3708211. L’inziativa nasce dalla sensibilità di Roberto Santini, titolare anche il Bagno Piero, che ha accolto la sollecitazione di Vittoria, la mamma di Lorenzo, un giovane affetto da disturbo dello spettro autistico. "La più grande difficoltà di mio figlio è socializzare con gli altri. Per questo è nata da parte dell’associazione l’idea del progetto “Un sabato da leoni“per andare incontro ai ragazzi con queste difficoltà a fare esperienza di vita normale andando al cinema, al museo o a mangiare una pizza accompagnati da operatori qualificati senza i genitori", racconta Vittoria alla Nazione. "Parlando con un amico, Roberto Santini, è nata da parte sua la volontà di aiutare l’associazione. Per questo motivo ha organizzato questa serata che ha per l’associazione grande importanza. Desidero ringraziarlo con il cuore in mano a nome della associazione per questa iniziativa che testimonia grande sensibilità e attenzione", conclude Vittoria. La magia delle stelle, la atmosfera dello stabilimento e la sensibilità dell’imprenditore Roberto Santini lanciano dalla Perla della Versilia un messaggio di inclusione e di solidarietà.

Maria Nudi