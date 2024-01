Aiutati dalla bonaccia: "Ma ora basta parole. Servono draga e ristori"

Complice la bonaccia, e il mare piatto come una tavola, i pescherecci delle marineria viareggina riescono a prendere il largo. Affrontando la gincana del canale navigabile segnalato dal portolano per uscire dall’imboccatura del porto; dove le mareggiate fra novembre e dicembre hanno scaricato cumuli di sabbia. Quella sabbia in cui si è arenato il “Vincenzo Milu“.

Con l’Autorità portuale i pescatori avevano pensato alle boe luminose per segnalare la rotta da seguire nelle manovre di entrata e uscita dalll’avamporto, "Ma con le correnti – spiega la presidente della Cittadella della Pesca, Alessandra Malfatti – potrebbero spostarsi e dunque, secondo la Capitaneria, non essere affidabili". Sempre dalla Capitaneria, però, i pescatori hanno avuto l’assicurazione che domenica la draga Aurieldo – che mercoledì ha subito un guasto che ha costretto l’escavo ad uno stop di quattro giorni (necessari per la riparazione) – rientrerà in funzione. "E – prosegue Malfatti – sarà operativa H24 per sei giorni continuativi per aprire il canale. E a quel punto l’emergenza dovrebbe essere superata". Restano però i circa tre mesi di fermo pesca “forzato“ con cui l’intera marineria si trova a fare i conti, e per cui chiede alla Regione, "vista la calamità che ci ha colpiti", l’apertura ai ristori.

Non solo a Viareggio, "in tutta la Toscana – che conta 590 barche per una produzione di circa 11mila tonnellate di prodotto ittico – la pesca sta attraversando una fase di crisi con una diminuzione del personale di bordo e una riduzione della produzione di pesce". Per dare un peso a questa crisi il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini cita il vicepresidente di Confcooperative Toscana Andrea Bartoli, che ha dichiarato "che negli ultimi dieci anni il comparto ha perso fra i 500 e i 600 lavoratori". Parte da questa premessa l’interrogazione che Baldini ha portato all’attenzione del presidente della Regione Eugenio Giani per chiedere: "quali strategie la Regione intende attuare al fine di supportare concretamente la pesca toscana, afflitta dai problemi legati alle congiunture economiche e alle condizioni meteorologiche che redono sempre più difficile lo svolgimento dell’attività". E in relazione alle carenze strutturali e manutentive dei porti toscani, Baldini domanda "quali siano le azioni previste nell’immediato per superare le urgenze. Compresi ristori e risarcimento danni".