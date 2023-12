"Aiutatemi". Quel grido oltre l’indifferenza

Strambi

E questo vale sia se si legge quel testo con una visione religiosa sia se lo si affronta come uno dei racconti contenuti all’interno del libro più letto al mondo (la Bibbia). Insomma già oltre duemila e rotti anni fa, in un paesello della Galilea, i più si voltarono dall’altra parte di fronte ad una coppia in attesa di un figlio che non sapeva dove trovare riparo. Ed è quello che abbiamo pensato quando venerdì mattina in redazione ha chiamato una signora in lacrime. "Aiutatemi", ha esordito singhiozzando. "Da sola non ce la faccio", ha proseguito. E sapete il motivo di tanta disperazione? Un giovane bielorusso che la signora molti anni fa aveva ospitato qui a Viareggio quando era poco più che un bambino che aveva bisogno di fare il "pieno" di iodio per contrastare l’esposizione alla radioattività conseguente all’esplosione di Černobyl’ (italianizzato Chernobyl). Migliaia e migliaia di bambini o adolescenti ospitati da famiglie o comunità. Una stagione di bontà che coinvolse tutti. E ora che è successo? "Dopo che è scoppiata la guerra – spiega la donna – lui è fuggito dal suo paese ed è venuto qui". Solo che i demoni di un’esistenza tra l’incubo nucleare e (ora) l’odio e la furia della guerra lo continuano a tormentare. "E lui – si sfoga la donna tra le lacrime – non fa altro che bere. E io non so più cosa fare. Lui è buono, ma nessuno l’aiuta. Tutti si voltano dall’altra parte". Ecco la storia si ripete. Non c’è posto per lui. Nessuno che si faccia carico del suo problema. Prima quando era un bambino (e con lui tutti i suoi coetanei) si faceva a gara ad ospitarli. Oggi lo abbiamo fatto all’inizio della guerra (quasi due anni fa) quando sono arrivate le donne e i bambini. Ma è proprio vero la bontà è a termine o a corrente alternata. "Se nessuno può far niente – urla la donna – almeno lo rispediscano nel suo paese". Fosse semplice. E qui si ritorna al rovello iniziale: a Natale siamo tutti più buoni? Forse basterebbe imparare a non voltarci dall’altra parte. Sarebbe già un passo in avanti. Per tutti. Nessuno escluso.