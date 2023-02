"Aiutateci a ritrovare il nostro Robert"

VIAREGGIO

Il mistero della scomparsa di un uomo di 36 anni incrocia Viareggio e la Versilia (Camaiore e Forte dei Marmi) e la Toscana, perché Elocadio Ramirez Carrasco di nazionalità dominicana conosciuto con il nome di Robert è transitato più volte da Viareggio e da altre località toscane prima di scomparire. Ingoiato un un vuoto che provoca dolore nei suoi familiari.

Il giallo della sua scomparsa inizia, infatti, il 22 novembre 2022 quando l’uomo, che abita a Viterbo con la famiglia, scompare senza lasciare alcuna traccia. Da fonti familiari si sa che Robert, il nome con il quale si presenta, stava attraversando un periodo difficile. L’ultimo contatto telefonico risale al 13 dicembre: poche parole con la madre alla quale dice di avere il telefono rotto e poi riattacca. La denuncia di scomparsa è stata presentata alla polizia di Viterbo.

E dagli accertamenti bancari sulla sua carta di credito emerge che Robert è passato da Viareggio dove era stato dal 12 al 17 ottobre 2022, prima quindi di svanire nel nulla. È stato intercettato dal 12 al 14 ottobre a Camaiore, a Forte dei Marmi per poi tornare a Viareggio nei giorni successivi alla sua scomparsa. I luoghi dove risultano le transazioni bancarie sono la zona della Pam viareggina la zona della Conad City in via Cesare Battisti e un ristorante di via Giuseppe Mazzini. Le operazioni contabili sono di poche euro. Al mistero si aggiunge mistero.

"Noi familiari crediamo che Viareggio sia una zona importante per lui. Speravamo che andasse a Lucca dove abitano alcuni familiari, ma così non è stato. Siamo in apprensione e speriamo che qualcuno di Viareggio lo riconosca", racconta alla Nazione uno dei familiari che abitano a Lucca. "Torna a casa o dacci tue notizie", è l’appello dei familiari a Elocadio Ramirez Carrasco.

E chi ritiene di poter fornire notizie o segnalazioni utili ai familiari può contattare questo numero di telefono: 327.3793088. "Ci sa qalcosa ci aiuti", dicono in coro i familiari che si sono rivolti al nostro giornale con la speranza di avere informazioni importati per ritrovare il loro Robert.

Maria Nudi