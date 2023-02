Agli alunni delle primarie donata una mappa sugli stemmi della città

Una mappa della città per cercare, a mo’ di caccia al tesoro, le rappresentazioni dello stemma civico tra le strade e piazze del centro storico. È l’omaggio del Comune alle scuole elementari “Barsottini” dell’Africa e “Forli” di Vallecchia che hanno partecipato all’ultimo incontro dell’iniziativa “Il Comune diventa... elementare”, promossa dalla presidenza del consiglio, in collaborazione con l’assessorato alla pubblica istruzione, per avvicinare i giovani alle attività e funzioni del municipio. "Ringrazio alunni e insegnanti – ha detto la presidente del consiglio Paola Brizzolari – per aver aderito a questa iniziativa, che spero venga ripetuta. È stato un piacere ascoltare e raccontare ai bambini cosa facciamo: la loro presenza è stata un grande arricchimento anche per noi".