"Aggressioni e rissa con un arresto". La Capannina chiusa per 7 giorni

Si spengono ancora luci e musica in Capannina. Il Questore di Lucca ha infatti disposto la chiusura e sospensione della licenza di pubblico spettacolo per 7 giorni. Il provvedimento è scaturito a seguito di alcune segnalazioni pervenute al Questore di Lucca dalla locale stazione dei carabinieri, nelle quali è stata evidenziata "una situazione compromissoria per l’ordine e la sicurezza pubblica". In particolare negli ultimi tre mesi si sarebbero verificati vari episodi di aggressioni iniziate all’interno del locale e degenerate all’esterno che hanno reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine: addirittura nell’ultimo disordine è stata arrestata una ragazza per minacce, resistenza e violenza nei confronti degli agenti operanti che hanno riportato lesioni, con un referto di 22 giorni.

Si tratta del terzo ’stop’ imposto all’attività in appena un anno e rappresenta una pesante ’mannaia’ sul locale più storico d’Italia che ha seguito le dinamiche dell’imprenditoria ma anche dettato legge nel fare divertimento. Nel febbraio 2023 il questore aveva disposto la chiusura per 10 giorni della Capannina, segnando – per la prima volta in assoluto dal 1929 – la chiusura di quell’elegante contenitore di musica e show. Il provvedimento fu motivato dall’escalation di episodi di una certa gravità quali aggressioni e somministrazione di alcol a minori. Poi la ripartenza e la seconda stangata a giugno, proprio all’avvio della promettente stagione turistica: in questo caso i giorni di chiusura furono quindici. E la motivazione la stessa rispetto ad oggi: "una situazione compromissoria per l’ordine e la sicurezza pubblica".

Gli episodi risalivano ad aprile e maggio, ancora con l’intervento delle forze di polizia per bagarre tra giovanissimi. In un primo episodio, avvenuto il 23 aprile, per un banale diverbio, un giovane avventore era stato colpito al volto con ripetuti pugni da parte di un gruppo di ragazzi, riportando traumi con prognosi di 30 giorni. Invece il 28 maggio era stato accertato l’utilizzo di un manganello detenuto impropriamente da un giovanissimo avventore del locale, mentre nell’ultimo caso, lo scorso 11 giugno, si era registrata una rissa a causa della quale le vittime avevano riportato rispettivamente 8 e 10 giorni di prognosi per le lesioni subite.

Francesca Navari