Lo dimettono dall’ospedale: lancia sedia contro gli operatori. Voleva rimanere ricoverato

Viareggio, 22 dicembre 2023 – Danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale: per questi reati la polizia ha indagato in stato di libertà un 33enne palermitano, pregiudicato. Ieri mattina l’uomo, dopo essere stato dimesso dall’Ospedale Unico della Versilia, ha dato in escandescenze perché non aveva alcuna intenzione di lasciare la struttura. All’arrivo della Volante, ha lanciato una sedia verso gli operatori, danneggiandola.

I poliziotti con l’ausilio del collega del Posto Fisso dell’Ospedale sono riusciti ad assicurare il soggetto all’interno della vettura di servizio per poi accompagnarlo negli uffici del Commissariato. Identificato, è stato quindi deferito in stato di libertà per i reati di cui sopra, e munito di foglio di via obbligatorio dal Comune di Camaiore per anni 3.