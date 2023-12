Aggressione La giovane ora è sotto protezione

È ospitata in una località protetta la 32enne che ha denunciato ai carabinieri di essere stata aggredita con violenza da un uomo andato su tutte le furie per un rapporto sessuale negato. Sul brutto episodio, avvenuto martedì notte in una strada impervia della frazione pietrasantina di Valdicastello, stanno indagando i carabinieri della compagnia di Viareggio, i quali all’indomani dell’aggressione hanno arrestato l’uomo, di 44 anni, dopo essersi recati a casa sua. Quest’ultimo si trova attualmente nel carcere di San Giorgio, a Lucca, in attesa che il magistrato convalidi o meno l’arresto.

In base a quanto si è potuto apprendere, la coppia di versiliesi ha un passato burrascoso, dettaglio su cui si stanno concentrando le indagini dei militari dell’Arma di pari passo con quanto raccontato dalla giovane. Il racconto fornito dalla 32enne è quello di una serata che sembrava come tante altre, con i due che martedì sera sono montati sulla macchina di lui e hanno deciso di appartarsi in una zona lontana da occhi indiscreti. Finché lui, come sostiene la ragazza, ha preteso di avere un rapporto sessuale ricevendo però un secco rifiuto. Quindi le botte, l’uomo che riparte e abbandona la giovane al buio in mezzo alla strada, lei che scende a valle e chiede aiuto, i soccorsi e il trasporto in ospedale, dove i sanitari le hanno fatto un referto di 15 giorni. In attesa della decisione del giudice, la 32enne è stata portata al sicuro in un centro anti-violenza.

d.m.