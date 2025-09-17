Commerciante aggredito a Londra: “Malmenato senza alcun motivo da un giovane squilibrato”

Viareggio, 17 settembre 2025 – Ha il setto nasale leggermente incrinato e qualche livido sul volto. Ma poteva andare veramente peggio a Massimiliano Tomei, titolare della storica profumeria Walkiria in centro città, aggredito senza motivo da uno squilibrato qualche sera fa a Londra. Prima infastidito su un bus e poi seguito e aggredito in strada e dentro un supermarket.

In base a quanto ricostruito successivamente dalla polizia che ha fermato l’aggressore, a quest’ultimo avrebbe dato noia che si fosse messo a parlare in autobus con una ragazza. Alla quale in realtà Massimiliano Tomei aveva semplicemente chiesto un’indicazione stradale, se cioè l’autobus che aveva preso fermava effettivamente a Clapam Junction, un sobborgo di Londra dove abita una cugina di Massimiliano. Quanto è bastato a far scatenare la rabbia di quel giovane. Che per fortuna non aveva con sé un coltello o un’altra arma altrimenti chissà come sarebbe andata a finire.

«Ricordo – ci dice Massimiliano Tomei al telefono – che avevo notato che quel giovane stava in disparte. Taciturno e triste. Poi lo avevo visto parlare con un gruppo di persone, ma quando queste sono scese dal bus, lui è rimasto a bordo». A quel punto, dopo che lo aveva visto chiedere un’informazione a una ragazza, quel giovane, forse un russo che parlava un inglese stentato, ha iniziato a infastidire il Tomei. Che gli ha semplicemente detto di non comprendere la lingua invitandolo a mettersi seduto. Cosa che in realtà ha fatto. Ma quando Massimiliano Tomei è sceso alla sua fermata, quel ragazzo gli è andato dietro.

«Ha iniziato a urlami dietro qualcosa e ha accelerato il passo. Mi sono spaventato – ha detto – per cui ho iniziato a correre fino a entrare dentro un supermarket gestito da pakistani sperando di venire aiutato». Ma non è stato proprio così. Sono entrato di corsa nel negozio e ho urlato in inglese: “Chiamate la polizia perché questo qui è matto”. Pur sapendo che non era un matto, ma un violento. I ragazzi del negozio terrorizzati mi hanno detto che dovevo uscire e non facevano niente». La cosa poi è degenerata. Anche lui è entrato nel minimarket «ed è venuto contro di me di corsa, come fosse un bulldozer. Io istintivamente ho afferrato uno scaleo e con quello l’ho respinto. Ma me lo ha ha strappato di mano, mi ha scaraventato a terra e ha iniziato a mulinare pugni al volto». Come una furia scatenata. Solo a quel punto Massimiliano Tomei, obiettore di coscienza a suo tempo e da sempre contrario a ogni tipo di violenza, ha reagito colpendo con un calcio il suo aggressore nelle parti basse. «Non so neanche se il colpo è andato a segno – dice ancora Massimiliano – ma quanto meno ha avuto l’effetto sperato, perché ha mollato la presa ed è andato via. Lasciandomi a terra con il volto sanguinante. Per un attimo, evidentemente, è venuta fuori un po’ della Walkiria che è in me...». Tomei, infatti, come si sa è figlio di Walkiria, staffetta partigiana, recentemente premiata anche dalla Regione Toscana come una delle eroine della Resistenza e della Seconda Guerra mondiale. Dopo l’aggressione è arrivata poi la polizia. Che nel frattempo ha fermato l’aggressore che era stato bloccato fuori dal negozio da due ragazzi. «Ho anche avuto difficoltà a spiegare alla polizia come erano andate le cose, perché sembrava che non credessero alla mia versione. Per fortuna è intervenuta una signora che aveva assistito a tutta la scena fin sull’autobus e ha confermato la mia versione. La cosa assurda è che quando ho chiesto ai poliziotti che versione avesse dato lui, mi hanno risposto dicendomi che gli aveva dato fastidio che stessi parlando con un ragazza». Quella a cui aveva chiesto semplicemente un’informazione. «Ho trascorso la notte fino alle 3 in ospedale, e continuavo a pensare a quella persona. Comunque mi ha fatto pena. Una persona con problemi, probabilmente un russo a giudicare dall’accento, lontana da casa disadattata, frustrata da un lavoro dove viene, forse, umiliato: questa e’ stata l’impressione. Aggredendo me, si e’ scagliato contro l’Europa. E ho pregato per lui».