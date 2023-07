Aggredito a colpi di bastone per pochi euro

"Ho pensato che volesse ammazzarmi". Lino Rossi, presidente della Lega Maestri d’Ascia e Calafati, ha visto riflessa nella finestra del bocciodromo di Levante la sagoma del suo aggressore. Dell’uomo che, gridando "soldi, soldi, soldi", lunedì alle 13, lo ha colto di sorpresa alle spalle colpendolo con un bastone. Lino ha fatto in tempo a piegare la testa e quella mazza gli è piovuta su una spalla come un macigno. Dall’alto in basso. I colpi si sono ripetuti a raffica, finché l’anziano è riuscito ad atterrare il suo aggressore. A scoprirgli il volto, travisato da un panno: carnagione olivastra, capelli rasati e una lunga barba. "Nella colluttazione – prosegue Lino – mi ha strappato i pantaloni e poi è riuscito a prendermi il portafoglio". Un’aggressione brutale che è costata a Rossi 10 giorni di prognosi per ematomi ed escoriazioni. Ma che non lo allontanerà da quello spazio, che aspetta di essere intitolato ad Adriano Iacopetti, e che reclama sicurezza. Uno spazio di vita in una terra che pare di nessuno, presidiato da un gruppo di vecchi maestri d’ascia e calafati che non vogliono cedere alla paura. Ma che hanno bisogno del sostegno di tutti.