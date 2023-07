Aggredito a calci e pugni e rapinato, denunciato un 31enne

Viareggio, 17 luglio 2023 – Un 31enne del Bangladesh è stato denunciato dalla polizia per rapina e minacce ai danni di un connazionale: tutto sarebbe accaduto a giugno scorso a Viareggio.

In base a quanto spiegato dalla questura, un cittadino del Bangladesh domiciliato a Viareggio si era presentato al commissariato per denunciare di aver subito una rapina da un suo connazionale che lo avrebbe colpito con calci e pugni per poi portargli via soldi e cellulare.

Il suo aggressore, di cui era stato in grado di fornire solo una sommaria descrizione, nei giorni seguenti lo avrebbe poi minacciato "pesantemente al fine di fargli ritirare la denuncia sporta”.

La polizia lo avrebbe successivamente identificato nel 31enne, fermato in strada sabato scorso.