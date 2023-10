Aggredisce l’ex sul luogo di lavoro. Scatta il divieto di avvicinamento

VIAREGGIO

L’ultimo episodio è solo di pochi giorni fa. Lui si è presentato sul luogo di lavoro di lei quando dalle parole è passato ai fatti. Prima l’ha aggredita verbalmente davanti ai colleghi, poi l’avrebbe strattonata e schiaffeggiata violentemente. A quel punto la donna, ha finalmente trovato il coraggio di denunciarlo alla polizia. Così, ieri mattina, gli agenti lo hanno rintracciato e gli hanno notificato il divieto di avvicinamento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca in tempi rapidissimi così come prevede il ’codice rosso’ in caso di violenze di genere.

Del resto non era la prima volta che accadeva. Nella sua denuncia, agli agenti specializzati nei reati contro le donne, l’ex convivente aveva riferito di numerosi atti vessatori compiuti contro di lei a partire dal 2022, a seguito della sua decisione di interrompere la relazione con quell’uomo che è anche il padre dei suoi due figli.

Addirittura, in diverse occasioni, l’uomo un quarantenne albanese domiciliato a Viareggio avrebbe minacciato atti violenti anche attraverso anche attraverso il contatto con i due figli minori, i quali riportavano tutto alla madre. Una denuncia circostanziata e documentata che è stata accolta tempestivamente dagli agenti che l’hanno sottoposta al gip. E ieri mattina dopo averlo rintracciato, come detto, i poliziotti hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna e ai luoghi da lei frequentati, nonché la sua abitazione.