Aggredisce la polizia. Denunciato un giovane

Un banale controllo stradale ha portato la polizia a denunciare un cittadino albanese per minaccia a pubblico ufficiale e inosservanza a provvedimento dell’autorità e a sanzionare un italiano per guida con patente scaduta.

In serata gli uomini del commissariato di Forte dei Marmi hanno fermato un’auto sospetta che procedeva sulla via Aurelia Sud, in località Querceta direzione Massa. All’interno della vettura erano presenti tre uomini: un cittadino albanese di 47 anni residente a Massa e due cittadini italiani, di 39 e 26 anni, residenti rispettivamente a Sarzana e a Massa. L’uomo alla guida risultava avere la patente scaduta, per cui veniva redatto a suo carico il verbale con relativa sanzione amministrativa per la violazione. A seguire, sempre in funzione delle verifiche sugli altri occupanti dell’auto, al cittadino albanese veniva invece riscontrata la misura cautelare di obbligo di dimora nel comune di Massa, pertanto, trovandosi nel comune di Seravezza, è stato accompagnato negli uffici del commissariato per l’espletamento delle formalità di rito. L’uomo, con precedenti specifici, una volta giunto agli uffici di Vittoria Apuana, ha adottato un atteggiamento di sfida e minaccia verso gli operatori della polizia, proferendo frasi gravemente intimidatorie nei loro confronti che hanno comportato il suo deferimento in stato di libertà per minaccia a pubblico ufficiale oltre che per inosservanza al provvedimento dell’autorità per aver trasgredito all’obbligo di dimora nel comune di Massa.