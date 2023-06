Aggrappati a una... Zattera La rabbia delle categorie "Manca un info point"

Inaugurata appena un paio di anni fa dopo una ristrutturazione voluta dall’amministrazione Del Ghingaro, la Zattera (l’infopoint turistico all’inizio della Passeggiata) è ancora chiusa. E questo ha scatenato le ire delle categorie economiche. Federalberghi con Sandra Lupori, Confesercenti con Piero Bertolani, Ccn con Alessandro Fontana e i balneari con Luca Lippi invitano l’amministrazione comunale ad accelerare i tempi.

"Siamo al 18 giugno – ha detto ieri Sandra Lupori sintetizzando il pensiero anche degli altri rappresentanti delle categorie economiche cittadine – e ancora Viareggio è senza un punto d’informazione turistica. Da almeno un mese stiamo sollecitando in tutti i modi l’assessore al turismo Alessandro Meciani e ogni volta ci viene data la stessa risposta. Vale a dire che esiste un problema tecnico che devono risolvere i dirigenti del Palazzo. Ma a noi questi aspetti tecnico-dirigenziali non interessano. Noi ci limitiamo a registrare che manca un punto d’informazione turistica". Una carenza cui suppliscono gli operatori, ovviamente. "Ma la nostra è solo una visione parziale delle informazioni che invece un infopoint può assicurare al turista. Senza contare che la Zattera funzionava anche – ricorda Sandra Lupori – come biglietteria per gli eventi in Versilia e non solo". I tempi ormai stringono "anche perché una volta assegnata la gestione con il nuovo bando, ci sarà bisogno di ripulire i locali, collegare pc e linee telefoniche. Insomma siamo in un ritardo inaccettabile. E pensare che località turistiche anche di solo 3.000 abitanti hanno un infopoint turistico 12 mesi all’anno".

La Zattera venne ristrutturata e inaugurata due anni fa dopo che da alcuni anni era stato chiuso il precedente servizio di informazione turistica. Venne fatto un bando biennale che oggi è scaduto. "Il Comune ha fatto un bando lo scorso autunno – dice ancora Sandra Lupori – ma è stato poi annullato. E da allora non sappiamo nulla".