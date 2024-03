"Aggiungi... un bimbo". Agriturismi “calmierati“ per le famiglie numerose Agriturismi toscani offrono prezzi calmierati e menù per bambini per favorire l'accesso alle famiglie numerose. Iniziativa di Campagna Amica Terranostra. Per info: www.mimit.gov.it/it/aggiungi-un-posto-a-tavola.