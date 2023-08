Pietrasanta, schiamazzi e partite di pallone alle 3 di notte, residenti infuriati

Pietrasanta, 3 agosto 2023 – Eravamo rimasti agli schiamazzi fino all’alba, il cliente di un circolo investito di proposito da un’auto, i dieci giorni di sospensione del circolo Assi, l’assemblea del Comitato Africa-Macelli-Osterietta e l’installazione di due telecamere. La ruota sembrava fosse rotolata chissà dove e invece ha fatto un lungo giro e si è ripresentata in via della Svolta. Dove martedì alle 3 di notte c’è chi ha giocato a pallone all’incrocio tra l’Afrika bar e l’Assi, scuotendo macchine in sosta e muri dei palazzi.

E dove domenica è successo di tutto, con i residenti che puntano il dito sui clienti del circolo. "Siamo stati svegliati prima alle 3, poi alle 5 e infine alle 7,30 – raccontano – a causa degli schiamazzi delle persone rimaste in mezzo alla strada a ridere e urlare. Davanti ai cancelli abbiamo trovato bottiglie rotte, pericolose per le gomme di auto, scooter e bici, e le abbiamo rimosse". Residenti che hanno perso il conto delle raccolte di firme inviate al Comune e che chiedono da una vita – già prima del Covid – una telecamera nella zona “incriminata“. "La gente sa che in questi casi ci muoviamo – interviene il presidente del comitato Alessandro Bibolotti – come avvenuto l’anno scorso dopo i gravi episodi. L’assemblea, a cui partecipò il sindaco, era servita proprio a ribadire che non siamo disposti ad alzare bianca di fronte a chi pensa di venire nel quartiere per fare quel che vuole. Abbiamo ottenuto una telecamera in via della Svolta e una alla palestra: i cittadini vadano alla polizia municipale per chiedere una verifica. Detto questo, è anomalo un circolo che lavora da mezzanotte in poi". Appello a cui si associa l’assessore alla polizia municipale Andrea Cosci: "Non possiamo essere al corrente di tutto. È giusto che la gente si riposi, ma per consentirci di intervenire abbiamo bisogno di una loro segnalazione".