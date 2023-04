Affido del bar Parla il gestore

"Mi ripresenterò al bando per la gestione del punto ristoro al Mediceo. Per questo cercavo personale". A chiarire la questione del post di selezione barman e camerieri prima dell’affidamento della concessione, è lo stesso Stefano Lavagnini, gestore uscente dell’attività. "A fine stagione 2022 – spiega in un post dai toni coloriti – essendo a conoscenza della scadenza al 30 aprile dell’affido, ho fatto richiesta affinchè fosse fatto il bando a gennaio ma poi sono passati i mesi ed è stato rimandato. Il perchè non mi è dato sapere ma visto che è mia intenzione ripresentarmi e dovendo assumere personale, quando arriva marzo è già tardissimo per trovarlo. E così ho fatto il post in considerazione della difficoltà nell’eventuale vincita del bando". Una spiegazione a cui seguono i toni, altrettanto espliciti, del vice presidente della Fondazione Terre Medicee Lorenzo Verona che attacca l’opposizione, ’rea’ di aver sollevato il caso. "Sono dei comunisti, poveracci" e poi "Incapaci, inetti, invidiosi", "nessuno è così scemo da votare questi scemi". Posizioni – ed spressioni – che vengono

’bacchettate’ dal Pd di Seravezza. "Ognuno si pone da solo al livello che meglio lo rappresenta – evidenzia il Pd – ma se sei un imprenditore e non sai rapportarti educatamente con i livelli istituzionali, nessuno ti obbliga a lavorare con il pubblico, puoi tranquillamente cercare le tue soddisfazioni lavorative nel privato. E se sei chiamato a rappresentare una realtà culturale pubblica devi adeguare la tua tenuta caratteriale ad un livello che superi quello dell’ultimo dei bruti. Più in generale ci preoccupa un modo di fare così volgare e sconsiderato perché il riconoscimento di Sito Unesco non è così facile da ottenere e non è neanche così impossibile perderlo se non si è capaci di tutelarlo".