Affidamento all’ex Questore

Il Comune, per un importo di 20mila euro, ha affidato all’ex Questore ed ex assessore della prima giunta Del Ghingaro, Maurizio Manzo, l’incarico di redigere un “Progetto di sicurezza urbana“. "Nel corso degli ultimi anni – la premessa in determina – il Comune ha accolto eventi di particolare complessità e rilevanza dove molteplici sono stati i problemi connessi alla logistica, sulla viabilità cittadini, e in generale, alla sicurezza del territorio". Cita il Jova Beach, le Mille Miglia e l’arrivo della decima tappa del Giro d’Italia. "Per garantire l’ottimale organizzazione di tali eventi – prosegue l’atto – è opportuno dotarsi di un sistema strutturato per la definizione degli standard di sicurezza".