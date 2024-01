Aeroporto di Pisa. Seelezioni aperte

OPEN DAY SETTORE AEROPORTUALE

Organizzato dal Centro per l’Impiego della Versilia, si ricercano IMPIEGATI/E ADDETTI/E CHECK IN con ottima conoscenza della lingua inglese e predisposizione al customer care, per handler operante presso l’aeroporto di Pisa. Si ricercano TECNICI DEL TRAFFICO AEROPORTUALE con buona conoscenza della lingua inglese per operazioni d’imbarco dei passeggeri, coordinamento e controllo dei tempi dei lavori sotto bordo aereo per handler operante presso l’Aeroporto di Pisa. Infine si ricercano: OPERATORI/TRICI UNICI/CHE AEROPORTUALI per attività logistica di carico/scarico merci, movimentazione bagagli e trasporto passeggeri per handler operante presso l’aeroporto di Pisa. Le persone interessate potranno presentarsi, munite di cv, presso il Centro per l’impiego della Versilia GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO, ore 9/12.30 - 15/17. In alternativa potranno candidarsi direttamente sul portale o inviando il CV a [email protected] e saranno ricontattate per un colloquio di preselezione.

Sede di lavoro Aeroporto di Pisa.

COMMESSO/A

Carpisa a Viareggio ricerca con esperienza precedente nel settore retail, predisposizione ai rapporti con il pubblico, buone capacità organizzative e relazionali, orientamento al cliente e ai risultati, predisposizione al lavoro di gruppo, flessibilità e disponibilità al lavoro su turni, nei week-end e nei festivi. Contratto di lavoro: Part-time Orario: Turno diurno, Weekend. www.indeed.com