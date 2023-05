Adriano e Margherita sul podio dell’UniPisa

VIAREGGIO

Due studenti del Liceo scientifico Barsanti e Matteucci si sono distinti al concorso Cirsec, comunicazione e creatività sui cambiamenti climatici, organizzato dal centro interdipartimentale di ricerca per lo studio degli effetti del cambiamento climatico dell’Ateneo pisano. In particolare Adriano Castellani, della classe 5C, ha conquistato il secondo posto nella sezione “narrativa”, presentando un testo intitolato Postremo Canto; Margherita Zucchelli della 5D si è aggiudicata il terzo posto nella sezione “illustrazioni a tema”, presentando un disegno sull’innalzamento del livello degli oceani. L’obiettivo del concorso scolastico era quello di stimolare e promuovere l’educazione alla consapevolezza ambientale grazie al talento artistico dei giovani. La giuria ha selezionato tre opere per ciascuna delle due categorie in gara. Gli studenti saranno premiati con l’iscrizione gratuita per l’anno accademico 2023-2024 a un qualsiasi corso di laurea dell’Università di Pisa. La cerimonia di premiazione si terrà lunedì 5 giugno sulla piattaforma Teams.

Eleonora Prayer