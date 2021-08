Viareggio, 17 agosto 2021 - Di fronte alla tragedia di Katia non c’è parola che serva a lenire il dolore. "E’ stato difficile anche per noi. Queste storie, queste persone non le dimentichi più" dice il dottor Giuseppe Pepe, primario del Pronto Soccorso del Versilia. Dove Katia Lamberti è arrivata domenica pomeriggio esanime, e dove per oltre un’ora i sanitari hanno provato con le manovre di rianimazione a riportarla in vita....

Viareggio, 17 agosto 2021 - Di fronte alla tragedia di Katia non c’è parola che serva a lenire il dolore. "E’ stato difficile anche per noi. Queste storie, queste persone non le dimentichi più" dice il dottor Giuseppe Pepe, primario del Pronto Soccorso del Versilia. Dove Katia Lamberti è arrivata domenica pomeriggio esanime, e dove per oltre un’ora i sanitari hanno provato con le manovre di rianimazione a riportarla in vita. "Ma non ha mai ripreso coscienza né attività cardio-respiratoria. Adesso dobbiamo essere pazienti ed attendere l’esito dell’autopsia. Non possiamo escludere altre cause della morte, ma al momento sospettiamo che che sia sopraggiunta una complicazione della malattia Sars Cov2. Purtroppo – prosegue il primario del reparto di emergenza – col Covid può accadere. Situazioni analoghe che in questi mesi le abbiamo già viste, ma su pazienti più anziani".

Adesso che i contagi, in Versilia, sono tornati sensibilmente a salire anche al Pronto Soccorso si avvertono i contraccolpi. "Quello che mi sento di dire a chi scopre di essere positivo al virus è di seguire sempre la procedure. Dunque se uno ha la febbre e il sospetto di aver contratto l’infezione o ha già fatto un test rapido privatamente ed è risultato positivo non deve rivolgersi al pronto soccorso. E questo perché il reparto di emergenza-urgenza deve essere tutelato, per far fronte a quelle che sono reali emergenze, appunto. Dunque è necessario avvisare il proprio medico curante, che fa la segnalazione alla Asl e quindi ci si sottopone ad un tampone molecolare". A quel punto, qualora venga confermata la positività al Coronavirus, "occorre valutare con il proprio medico l’opportunità di attivare l’Usca, ovvero l’Unità speciali di continuità assistenziale. Non bisogna agire di impulso, o farsi travolgere dalla paura. Se insorgono all’improvviso delle complicazione, come gravi difficoltà respiratorie, allora si contatta il centralino del 118. Si spiegano i sintomi all’operatore che valuta l’intervento. Questo è un protocollo che ha funzionato nella fase acuta della pandemia, che ha permesso di preservare l’ospedale, il pronto soccorso e la salute dei pazienti".

Mdc