Addizionale Irpef "Ecco come toglierla"

"Nessuna riduzione di servizi ma sostituzione di un’imposta sui cittadini con l’avanzo". Il capogruppo di opposizione Umberto Buratti ribatte all’assessore alle finanze Andrea Mazzoni. "Mi definisce venditore populista – dice Buratti – per aver proposto l’eliminazione dell’addizionale Irpef ai fortemarmini. Mi sarei aspettato la disponibilità al confronto visto che l’addizione viene pagata da tutti, pensionati, lavoratori dipendenti o imprenditori con la dichiarazione dei redditi o trattenuta in busta paga. Il bilancio chiude con un avanzo di 32 milioni e di questi la parte disponibile ammonta a 13 milioni mentre il gettito Irpef 2022 è di 838.248,01euro. E’ necessario procedere subito per incidere sul 2023: è possibile proprio per il fatto che abbiamo i 13 milioni. La variazione di bilancio è, a parere mio, la semplice procedura che, utilizzando le norme di legge, ci consente di operare sull’addizionale. Quindi nessuna riduzione dei servizi ma sostituzione di un’entrata, l’addizionale irpef con parte dell’avanzo".