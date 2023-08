Addio schermi a Cittadella e Eden

Resta comunque l’amaro in bocca per i due progetti ambiziosi – proposti proprio dalla società Pai Mei che fa capo a Larini – che avrebbero portato Viareggio al top nelle località per cinefili. Entrambi bocciati nonostante le prevedibili ricadute sul territorio. Nel 2018 è arrivato il ’no’ definitivo della Regione alla costruzione della multisala da 8 schermi e zona bar ad uso clientela, nel terreno da 15mila metri quadrati adiacente la Cittadella (investimento da 9 milioni di euro). Poi Larini ha ritentato proponendo la creazione di 4 sale al teatro Eden in Passeggiata, distribuite su due livelli e utilizzando anche la porzione del palco: in questo caso il pollice verso è stato della Sovintendenza, sancendo un’ulteriore e definitiva perdita della proposta culturale sul lungomare. "Il Comune voleva fortemente quei progetti così come li volevamo noi – racconta Larini – perchè sapevamo che Viareggio così avrebbe potuto riacquisire il primato del cinema. La Regione ha vincolato come ’non edificabile’ il terreno alla Cittadella mentre per noi quell’idea sarebbe stata naturale completamento degli insediamenti presenti; poi abbiamo provato con l’Eden ma la Sovrintendenza non ha voluto.

A questo punto l’unica scelta è avere titoli importanti e garantire orari diversificati di proiezione"