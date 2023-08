Addio alle vecchie ’bocche rosse’ Nonna non può più scrivere ai nipoti "Con le lettere, mi sento meno sola"

Una nonna scrive ai nipoti che vivono in Liguria e non lo fa utilizzando i moderni mezzi social, ma lo fa come si faceva una volta: scrivendo una lettera, carta e penna, una lettera ricca di emozioni e di affetto. In questo modo si sente meno sola e prova felicità nell’immaginare lo sguardo dei familiari nel leggere le sue righe, e si sente felice immaginando l’arrivo della risposta.

Siamo nel fine della settimana di Ferragosto. La signora esce di casa come ha fatto tante altre volte, per raggiungere la tradizionale cassetta della lettere, quella “bocca rossa“ che tutti conosciamo dove si imbuca, anzi no è il caso di dire si imbucava, la posta. Ma quando arriva davanti alla cassetta della posta, in via Fratti, nei pressi della tabaccheria nella zona del Tabarracci, resta delusa, incredula. Sulla cassetta della posta i bella vista c’è una scritta che non lascia spazio alle interpretazioni: "La cassetta è inibita. Dal 16 agosto non si ritira più la posta".

La nonna – la chiameremo Anna con un nome di fantasia – resta di sale, ma non si arrende. Pensa a un disguido temporaneo e così sotto il sole di agosto si improvvisa detective e fa un giro per la città alla ricerca della cassetta della posta per spedire le lettere ai nipoti. Ma niente da fare: su altre due “bocche rosse“, in via Pacinotti e in via XX Settembre, stesso messaggio.

La donna allora va alle poste e un impiegato molto gentile, al quale chiede spiegazioni, risponde che loro non sanno niente di cosa stia succedendo. Lei, la nonna, torna a casa e nel rientrare una lettera la spedisce lo stesso nella speranza che mancando qualche giorno al 16 agosto, qualcuno andrà a ritirare la posta.

Una speranza che le fa battere il cuore in un mondo che ogni giorno cambia e diventa sempre più difficile per gli anziani che hanno difficoltà con le nuove tecnologie e che magari se anche se le sanno usare non si possono permettere le spese per acquistarle e pagarne lo utilizzo. Passa il Ferragosto e la nonna pensa a cosa fare. E pensa di rivolgersi alla redazione della Nazione per raccontare il suo disagio che non è solo il suo, ma anche quello di tanti altri cittadini.

"Potete fare qualcosa? Per me scrivere ai miei nipoti è un momento che mi fa dimenticare la solitudine– racconta –; ma se non posso imbucare le lettere come farò. Diventa tutto più difficile", dice con modi gentili, garbati, quegli stessi modi con i quali scrive ai propri cari. Una storia semplice che racconta un mondo che cambia velocemente, una realtà che si dimentica, spesso, forse troppo spesso, che le nostre città sono fatte anche di persone anziane che non riescono a stare al passo con i tempi. I tempi cambiano e cancellano i sogni. E i sogni non hanno età.

Maria Nudi