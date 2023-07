Addio alla prof Maffei Un sostegno per gli alunni

Ha accompagnato decine di ragazzi e di ragazze verso la realizzazione. Lo ha fatto come insegnante, ma anche come amica. Senza mai scoraggiarsi quando gli ostacoli sembravano insormontabili e l’obiettivo troppo lontano. Difficile perfino da accarezzare.

Prima come docente dell’istituto Manetti, poi in società con il professor Augusto Vannucci e infine con il suo Centro Studi, aperto in via Sant’Antonio Pucci, Stefania Maffei ha sempre creduto nelle possibilità di ogni giovane che ha incontrato. E ha sostenuto ciascuno di loro con le lezioni private e nel recupero degli anni scolastici persi, incoraggiandone i sogni e le ambizioni. Non c’erano, per lei, "situazione difficili". C’erano solo ragazzi e ragazze da sostenere nel percorso di studi, e, quando si presentavano difficoltà le superava insieme a loro.

E nemmeno la malattia, che l’ha colpita un anno fa, era riuscita a smorzare il suo entusiasmo, ad affievolire quell’innata passione per l’insegnamento. Quella malattia, che Stefania ha affrontato con coraggio e con il sostegno di chi l’ha amata, però se l’è portata via in questo giovedì di luglio. Stefania aveva cinquant’anni, compiuti il 6 gennaio.

Una laurea in filosofia e una profonda conoscenza delle materie umanistiche. Due occhi neri, curiosi, e un sorriso garbato, che mostrava in cattedra come ai tavoli del ristorante “Trinchetto“, in via Fratti, dove nel tempo libero supportava il lavoro del compagno di vita, il suo Leo. "Ci siamo conosciuti proprio qui, al ristorante – racconta Leonardo Conti , titolare e chef di “Trinchetto“ –. Lei venne per un lavoro e quell’incontro è stata una benedizione".

Un amore lungo 21 anni il loro, culminato nel 2010 con il matrimonio. Una vita insieme, condivisa con spensierata leggerezza e nei momenti più complicati con la forza della condivisione. Con la consapevolezza di poter contare, sempre, l’uno sull’altra. E viceversa. "Stefania – la ricordano oggi gli amici – era una forza della natura. Una donna generosa, una docente preparata e un’amica leale".

Adesso la salma riposa alla Croce Verde di Viareggio, dove in tanti sono passati in queste ore a salutarla, e dove questo pomeriggio, alle 17.30, si terrà una semplice benedizione. Prima dell’ultimo viaggio.

Martina Del Chicca