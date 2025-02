Addio al professor Aquilio Lugnani. Ha riscoperto le radici del paese

La comunità di Massarosa piange uno dei suoi esponenti più illustri: ieri, poco dopo la mezzanotte, si è spento il professor Aquilio Lugnani. Avrebbe compiuto 102 anni il primo maggio. Nativo di Miglianello, il professor Lugnani ha dedicato la sua vita a tre grandi amori: l’insegnamento, la sua famiglia e la storia della propria terra, che ha raccontato in lungo e in largo riscoprendone la lingua, gli aneddoti, il sentir comune.

Era infaticabile, Lugnani. Nel corso della sua carriera da ricercatore – che andava di pari passo con quella di insegnante e mentore per generazioni di massarosesi – ha pubblicato oltre trenta tra libri e volumi di storia, linguistica, tradizioni, radici. Nel 1976 è uscita la sua opera d’esordio, "Il dialetto di Massarosa", che piacque tantissimo al pubblico. Poi sono arrivati gli apprezzatissimi "Massarosa e dintorni" (1980) e "Cronaca semiseria di un’escursione in padule". Libri frutto di ricerche condotte personalmente e che oggi, a distanza di tanti anni, restano uno strumento validissimo per indagare la storia locale.

Ma quando uscirono, come ricorda la figlia Sabrina, l’importanza dei libri di Lugnani non fu solo storica: "In una comunità che usciva dalla guerra e che cercava di rimettersi in piedi lavorando – spiega – raccontare la storia della nostra comunità servì anche a dare dignità al nostro paese. Per questo tutte le amministrazioni, fossero di centro, destra o sinistra, hanno sempre dato una mano a mio padre, che ha sempre messo il suo tempo a disposizione della comunità".

Uno studioso di prim’ordine, per il quale l’amministrazione nel 2023 organizzò una bella cerimonia in occasione dei cent’anni. Ma anche nel privato, il professor Lugnani ha dimostrato qualità eccezionali. "Ci ha insegnato i valori cristiani nel vero senso del termine – racconta ancora la figlia Sabrina – dandoci fiducia e libertà. Anche la libertà di sbagliare. Ha avuto quattro figli, tutti con idee diverse, ma lasciati liberi di esplorare il proprio percorso. Ed è stato un marito affettuoso fedele. Se n’è andato come ha vissuto gli ultimi 10 anni: senza mai voler disturbare". Il funerale è in programma domani alle 15,30 alla chiesa di Massarosa.

RedViar