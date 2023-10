Addio al nonno di Santa Lucia. Aveva 96 anni

Se ne è andato, a 96 anni, Eliseo Benassi il ‘nonno di Santa Lucia’, di cui era un punto di riferimento. Vedovo da 6 anni dell’amatissima Giuseppina, ricordava i tempi andati quando raggiungeva il suo campo per la spremitura delle olive o per la vendemmia; oppure ricordava quando ancora si usavano le corde per suonare le campane, raggiungeva la chiesetta per ricordare al paese l’ora della messa. Insomma un instancabile lavoratore e non c’era possessore di terreno che non bussasse alla sua porta per un consiglio. "Durante la guerra – ricorda il nipote Marco D’Alessandro – rischiò di essere fatto prigioniero dai tedeschi, ma riuscì a farla franca". Lascia le figlie Maria, Licia, il genero Angelo ed i nipoti Silvia, Elisa e Marco.