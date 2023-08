Addio al filare storico Dieci alberi abbattuti

Addio agli alberi in via delle Muretta: si procede all’abbattimento di nove piante sul filare di tigli di a rischio massimo di caduta. La decisione ha l’assenso della Soprintendenza, che doveva esprimersi in quanto filare alberato storico. Da una relazione agronomica commissionata dal Comune a fine 2022, era emerso che 10 dei 37 tigli rientravano nella classe di cedimento “D”, che corrisponde al livello più alto di pericolosità e ne prescrive quindi l’abbattimento.

I dieci alberi abbattuti saranno sostituiti con sette tigli, per permetterne il posizionamento con un sesto di impianto più adeguato ad un migliore sviluppo sia delle radici che della chioma, prevenendo maggiormente future complicazioni dovute alla loro stabilità. L’obiettivo è quello di provvedere gradualmente alla riqualificazione del filare in modo da conservare la prospettiva paesaggistica circostante, elemento storico del centro. "Un intervento necessario e che era nostra intenzione far partire al più presto – commenta l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche –; il filare, infatti, è prospiciente a una viabilità molto frequentata, a una scuola e a un parcheggio pubblico che conta tanti posti auto".

I.P.