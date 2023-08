Addio al dottor Ferdinando Cellai a Viareggio: l'ex primario dal cuore d'oro

Se n’è andato il medico dal cuore d’oro. A soli 68 anni, portato via da un male incurabile contro il quale lottava da due anni, è deceduto Ferdinando Cellai, ex primario di diverse strutture di anestesia e rianimazione di vari ospedali della Toscana e direttore del dipartimento aziendale di emergenza urgenza, area critica e blocco operatorio. In pensione dal 2020, Cellai era anche un professore universitario che si divideva tra Viareggio e Pisa, era stato commissario speciale Covid (nominato dall’allora Presidente della Regione Enrico Rossi) ed era figlio di due personaggi illustri: la pittrice e scrittrice Luisa Petruni Cellai (assessore alla cultura del Comune, ha dipinto centinaia di quadri e dato vita a libri e opere teatrali) e del calciatore professionista Giuseppe Cellai, che ha giocato nel Viareggio per poi passare alla Lucchese arrivando fino alla serie B. "Era un viareggino doc – raccontano gli amici che si sono stretti accanto alla famiglia in questi giorni di dolore – con un carattere determinato che gli permetteva di aiutare al meglio le persone: si immedesimava in ogni problema e lo sentiva come se fosse suo. Anche se era laico, gli amici lo ricordano per il suo approccio umano". Dopo aver studiato al classico Carducci, si era laureato a Pisa e Siena in medicina e tra le sue passioni c’era la pittura, essendo un figlio d’arte. La sua carriera era iniziata nel 1987 e nel corso degli anni avevaa ricoperto incarichi altamente professionali a livello organizzativo per terapia intensiva post-chirurgica e dei trapianti e per l’attività del blocco operatorio cardio-toracico. Abitava al Marco Polo: lascia la moglie Marilena, i figli Giuseppe e Umberto e i nipoti. Oggi alle 16 al centro ricreativo Pino Rosa dietro la Parrocchia di Bicchio si svolgeranno le esequie, poi la salma sarà sepolta nel cimitero comunale.

D.P.