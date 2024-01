Addio a Virio Barbetti. Decano del volontariato. La Croce Verde in lutto

"Ma che dici, dimostri vent’anno di meno!". Tutti in città almeno una volta si sono rivolti così a Virio Barbetti (nella foto) quando svelava la sua vera età facendo spalancare gli occhi agli interlocutori. Un concentrato di vitalità ed energia, sia mentale che fisica, che contagiava chiunque entrasse in contatto con lui per motivi personali o lavorativi. E poi quel cuore grande e generoso che si era speso per il prossimo in nome del più autentico volontariato, fatto in modo spontaneo per aiutare gli altri e farli sentire meno soli sempre indossando la divisa della Croce Verde di via Capriglia. La sua mente purtroppo da tempo aveva perso lucidità e giovedì notte si è spenta lasciando un grande vuoto nel mondo dell’associazionismo cittadino e soprattutto tra i suoi familiari. Residente a Pontestrada, aveva 85 anni e lo scorso giugno l’assemblea della Croce Verde gli aveva conferito il titolo di socio onorario (insieme a Giuliano Rebechi) sebbene le sue condizioni di salute non gli avevano consentito di ritirarlo di persona nella sala “Tosi“ fresca di restauro.

Si era speso tanto, dicevamo, per l’associazione. Prima ricoprendo il ruolo di presidente del circolo Arci dando il via a un suo rilancio, e poi come consigliere. Trasmettendo a tutti la sua passione per lo sport, basti ricordare le tante manifestazioni organizzate tra cui il trofeo di corsa podistica “Croce Verde“, insieme all’ex presidente Riccardo Ratti, per oltre dieci anni. Barbetti inoltre amava tantissimo nuotare: celebri i bagni che faceva in mare anche in inverno. "Perdo un amico – dice il presidente della Croce Verde Gabriele Dalle Luche – oltre che un punto di riferimento. Virio ci ha insegnato tanto, non lo dimenticheremo mai". La salma di Barbetti, che lascia la moglie Maria Rosa e le due figlie Cristina e Federica, più i nipoti, si trov alla cappellina della Croce Verde, dietro il Sant’Agostino, da dove partirà oggi alle 15 per la cremazione. La famiglia ha chiesto di non portare fiori, ma di fare donazioni per i bisognosi.